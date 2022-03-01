"Ці нелюди вбивають жертв Холокосту в другий раз": російські окупанти обстріляли урочище Бабин Яр

"Ці нелюди вбивають жертв Холокосту в другий раз": російські окупанти обстріляли урочище Бабин Яр

Наразі окупанти завдають потужні ракетні удари по Києву.

Російські окупанти обстріляли урочище Бабин Яр, за цвинтарем загиблим у Другій світовій війні.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Саме у цей час йде потужна ракетна атака на територію, на якій знаходиться меморіальний комплекс Бабій Яр! Ці нелюди вбивають жертв Холокосту в другий раз! Ми точно знаємо чого прагнемо. Ми неодмінно вистоїмо й відбудуємо нашу любу Україну", - написав Єрмак.