Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Ці нелюди вбивають жертв Холокосту в другий раз": російські окупанти обстріляли урочище Бабин Яр

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Ці нелюди вбивають жертв Холокосту в другий раз": російські окупанти обстріляли урочище Бабин Яр

Associated Press

Наразі окупанти завдають потужні ракетні удари по Києву.

Російські окупанти обстріляли урочище Бабин Яр, за цвинтарем загиблим у Другій світовій війні. 

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Саме у цей час йде потужна ракетна атака на територію, на якій знаходиться меморіальний комплекс Бабій Яр! Ці нелюди вбивають жертв Холокосту в другий раз! Ми точно знаємо чого прагнемо. Ми неодмінно вистоїмо й відбудуємо нашу любу Україну", - написав Єрмак.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація