Чотири станції київського метро зачинено на вхід та вихід

Сьогодні до кінця дня рух поїздів метрополітену призупинено, проте підземні станції працюють в режимі укриття.

У Києві підземні станції метро працюють в режимі укриття.

Вхід на станції як укриття здійснюватиметься тільки через вхідну группу дверей, вихідна група – зачинена.

Це потрібно для заходів безпеки, що здійснюють правоохоронні органи.

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Про це йдеться у повідомленні Київського метрополітену у Facebook.

Чотири наземні станції київського метро зачинено на вхід та вихід.

"Зачинено на вхід та вихід станції наземної ділянки, а саме: “Лісова”, “ Чернігівська”, “Дарниця” та “Лівобережна”, - сказано у повідомленні.

Фото: Київський метрополітен

Нагадаємо, що сьогодні, 16 грудня, до кінця дня рух поїздів метрополітену призупинено, проте підземні станції працюють в режимі укриття.

Як пояснив головний інженер "Київського метрополітену" Віктор Виговський, метро не працює як об'єкт транспорту через відсутність необхідної потужності для руху поїздів унаслідок ракетних ударів ворога в п'ятницю.

Зазначимо, 16 грудня Київ витримав одну з найбільших ракетних атак від початку повномасштабного вторгнення. Армія окупантів випустила по Києву 40 ракет, з яких 37 збили сили ППО.

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