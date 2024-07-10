Чотири співробітники - важкопоранені: у лікарні розповіли про ситуацію "Охматдиті" після атаки

На щастя, із дітей ніхто серйозно не постраждав, є легкі поранення та ураження осколками.

На другу добу після ракетного удару РФ по лікарні "Охматдит" стан всіх дітей, які лікувались, стабільний. Чотири співробники - важкопоранені.

Про це повідомила завідувачка Центру орфанних захворювань НДСЛ "Охматдит" Наталія Самоненко в ефірі Еспресо.

"Сьогодні стан всіх дітей стабілізовано. Нам дуже пощастило, що ніхто з пацієнтів дуже не постраждав. Є легкі поранення та ураження осколками. Значних поранень діти не отримали. В нас є 4 важкопоранених співробітників лікарні. Також є двоє загиблих наших колег. Одна із них - Світлана Лукʼянчик. Ми оплакуємо їх всім колективом, бо вони частина нашої великої лікарської родини. Ще варто додати, що один із відвідувачів теж загинув. Він перебував недалеко від вибуху", - розповіла Самоненко.

За її словами, із відділення, де працювала загибла лікарка, постраждало ще двоє лікарів та старша медсестра.

"Світлана почала працювати в нашій лікарні відразу після університету. Вона закінчила Київський медичний університет. Працювала вона у відділенні неврології. Там була дуже класна команда", - додала вона.

Нагадаємо, 10 липня у Львові прощаються із загиблою лікаркою із "Охматдиту" Світланою Лук’янчик.

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