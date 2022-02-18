Чорнобильську зону закрили для туристів: що сталося

Її закрили нібито через технічні причини.

Чорнобильську зону закрили для туристичних відвідувань з 19 лютого на невизначений строк.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко.

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"Щойно повідомили, що з 19.02 Чорнобильська зона закрита для туристичних відвідувань на невизначений строк. Офіційна причина озвучується як "технічні причини", - написав він.

За словами Ємельяненка, незабаром про це офіційно повідомить Державне агентство України з управління зоною відчуження.

"Ми розуміємо, що скоріше за все це пов’язано з загрозою російської агресії та близькістю кордону з Білоруссю", - додав він.

Нагадаємо, що понтонний міст через річку Прип’ять, який помітили в Білорусі за 6 кілометрів від українського кордону, зник.

Про це з посиланням на супутникові знімки та три неназвані джерела в американській розвідці пише CNN. Співрозмовники повідомили, що вони пильно стежили за спорудженням та деконструкцією цього мосту через загрозу вторгнення російської армії з території Білорусі.

За припущеннями західних військових аналітиків, за однією з версій міст був демонтований вже після перекидання російської та білоруської військової техніки, і Росія перестала його потребувати.

Згідно з другою версією, Росія вирішила не використати напрямок з боку Білорусі для вторгнення в Україну з огляду на складний ландшафт для просування своїх військ.

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