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Чорний дим піднімається в небо: що горить поруч з Києвом

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
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Чорний дим піднімається в небо: що горить поруч з Києвом

Пожежа у Вишневому / Фото: ТСН

На місці надзвичайної ситуації вже працюють пожежники.

Поруч з Києвом спалахнула масштабна пожежа. Чорний дим піднімається в небо над будинками в районі Жулян та Вишневого. Відео пожежі очевидці публікують в соціальній мережі.

Як повідомили сайту ТСН.ua в ДСНС Київської області, пожежа спалахнула у Вишневому.

"На вулиці Промисловій, 4 загорілися шини на відкритій місцевості. Площа пожежі становила 20 квадратних метрів. Вогонь вже ліквідували підрозділи рятувальників",  - повідомили сайту ТСН.ua в ДСНС Київської області.

Чорний дим піднімається в небо: під Києвом спалахнула масштабна пожежа

Чорний дим піднімається в небо: під Києвом спалахнула масштабна пожежа

Нагадаємо, що у Києві згорів відомий притулок для тварин "Котохата".

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Дата публікації
Перегляди
676
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