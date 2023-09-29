Чорний дим піднімається в небо: що горить поруч з Києвом

На місці надзвичайної ситуації вже працюють пожежники.
Поруч з Києвом спалахнула масштабна пожежа. Чорний дим піднімається в небо над будинками в районі Жулян та Вишневого. Відео пожежі очевидці публікують в соціальній мережі.
Як повідомили сайту ТСН.ua в ДСНС Київської області, пожежа спалахнула у Вишневому.
"На вулиці Промисловій, 4 загорілися шини на відкритій місцевості. Площа пожежі становила 20 квадратних метрів. Вогонь вже ліквідували підрозділи рятувальників", - повідомили сайту ТСН.ua в ДСНС Київської області.
Нагадаємо, що у Києві згорів відомий притулок для тварин "Котохата".
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