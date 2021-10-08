"Чорні" гроші вкладали у гральний бізнес: у Києві адвокат та працівник страхової сколотили банду колекторів

"Чорні" гроші вкладали у гральний бізнес: у Києві адвокат та працівник страхової сколотили банду колекторів

Банда колектів застосовувала фізичне насильство та погрози.

У Києві припинили діяльність злочинного угруповання "колекторів", яке створили адвокат та працівник страхової компанії.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Зазначають, шістьом учасникам угруповання вже повідомили про підозру. Серед них - адвокат, керівник підрозділу страхової компанії та мешканці столиці.

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Зловмисники погрозами застосування фізичного насильства до громадян та членів їх родин, примушували їх до виконання цивільно-правових зобов’язань. Правоохоронці задокументували кілька епізодів їх злочинної діяльності. Так, зловмисники примушували потерпілого повернути 127 тис. грн. При цьому застосовували до нього фізичне насильство та погрози розправи над його членами родини.

Крім того, встановили, що отримані кошти вкладали у підпільний гральний бізнес. Роботу підпільних закладів також припинили поліцейські.

"5 жовтня поліцейські за силової підтримки полку поліції особливого призначення провели ряд санкціонованих обшуків за адресами проживання та в автомобілях фігурантів. Вилучили 6 000 доларів США, 2000 євро, понад 23 000 грн, зброю, гральне обладнання, предмет схожий на спецзасіб для прослуховування та незаконного стеження, "чорнові" записи.

На підставі отриманих доказів шістьом учасникам злочинного угруповання слідчі повідомили про підозри за ч. 2 ст. 355 (примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років", - повідомляють у пресслужбі МВС.

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