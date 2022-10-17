"Чому ваш уряд вбиває мирних мешканців Києва?" – Кислиця звернувся до місії Ірану в ООН

Кислиця закликав представників Ірану в ООН з'ясувати, чи бере Іран участь у війні Росії проти України.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця звернувся до представництва Ірану в Організації Об'єднаних Націй після сьогоднішньої російської атаки Києва іранськими дронами Shahed-136.

Про це представник України в ООН написав у Twitter.

Кислиця зробив репост заяви президента Ірану Ібрагіма Раїсі, який сказав у зверненні до Генеральної асамблеї ООН, що "війна не є вирішенням криз", і звернувся до представництва Ірану в ООН та закликав їх зв'язатися з урядом країни й поставити пряме запитання, чи Іран бере участь у війні Росії проти України.

"Чому ваш уряд вбиває мирних жителів у Києві? Як миритися з цим?" – запитав Кислиця.

.@Iran_UN is official Twitter account of Permanent Mission of Iran to UN. Contact the mission of Iran & put a direct question: Does your Government & why engage in russia’s war against Ukraine & killing civilians in Kyiv? How does it reconcile with this? https://t.co/sp12hwDNAh pic.twitter.com/b52UbgrgbM — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) October 17, 2022

Росія атакувала Київ іранськими дронами-камікадзе

У понеділок зранку, 17 жовтня, Росія атакувала Київ, запустивши дрон-камікадзе по житловому будинку в Шевченківському районі міста.

Надзвичайникам вдалося врятувати 19 людей, проте станом на зараз відомо, що внаслідок атаки загинули четверо осіб, серед яких – молоде подружжя, яке чекало на народження дитини.

За інформацією мера столиці Віталія Кличка, на Київ летіли 28 дронів, більшість яких знищила ППО.

Кличко уточнив, що росіяни спробували атакувати столицю, щоб створити гуманітарну катастрофу і залишити людей без опалення та електроенергії.

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