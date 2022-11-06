Чому в деяких будинках Києва планово не відключають електроенергію – пояснення ДТЕК

У ДТЕК розповіли, чому в деяких столичних будинках немає планових відключень світла.

Відсутність планових відключень світла в деяких будинках Києва пов'язана з особливостями забудови столиці, оскільки деякі житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури під'єднані до спільних комунікацій.

Про це ефірі національного телемарафону розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Через це деякі будинки неможливо відімкнути від електроенергії, оскільки необхідно буде вимикати всю лінію, до якої належать значущі об'єкти інфраструктури.

"Справа в тому, що в Києві, і в інших містах дуже висока інтеграція житлової забудови з іншими об'єктами, які не відносяться до житлового фонду. В багатьох будинках змонтовані чи вбудовані об'єкти критичної інфраструктури, підстанції, які забезпечують воду, зв'язок, сервери, зберігання ліків, розташування органів держвлади, правопорядку та інше. Деякі будинки приєднані на одну лінію з об'єктами критичної інфраструктури, наприклад, з лікарнями. Тому це значить, що неможливо вимкнути будинок, не вимкнувши об'єкт інфраструктури", - розповідає Сахарук.

За його словами, ДТЕК перевірила всі будинки столиці, і не вимикають світло виключно у пов'язаних однією лінією з критичною інфраструктурою.

Відключення споживачів від електроенергії

Від початку жовтня Росія майже щодня атакує критичні об'єкти інфраструктури у багатьох містах України. У зв'язку з цим в Україні ввели планові графіки відключення світла.

Так, у неділю, 6 листопада, введено в дію графіки погодинних відключень Києві та семи областях України.

Мер Києва Віталій Кличко не виключає, що через ракетні обстріли росіян столиця може повністю залишитися без світла, води та зв'язку. Він наголосив, що місцева влада готується до ймовірного блекауту.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук також розповів, що у разі нових потужних російських обстрілів під час морозів у Києві можливою стане евакуація населення, адже відновлення електропостачання може триватиме годинами.

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