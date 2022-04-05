Чому у Києві чути звуки вибухів: мешканцям столиці пояснили причину

Фахівці розміновують столицю від російських снарядів.

У Києві працюють піротехніки, які розчищають територію від вибуховонебезпечних предметів. Тому мешканці столиці можуть чути звуки вибухів боєприпасів та інших предметів, яких утилізовують спеціалісти.

Про це сьогодні, 5 квітня, повідомили у Сухопутних військах Збройних Сил України.

"Звуки вибухів, які зараз чутно в столиці - це працюють піротехніки з розмінування територій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, киян попередили про загрозу від російських снарядів та мін. На території Києва за останні кілька тижнів було вилучено кілька сотень снарядів і мін, якими обстрілювали українську столицю російські окупанти, але які не розірвалися.