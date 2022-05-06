Чому ще зарано повертатися до Києва: Кличко назвав декілька причин

Чому ще зарано повертатися до Києва: Кличко назвав декілька причин

Мер Києва додав, що після 9 травня можна розглядати таку можливість.

Мешканцям Києва, які виїхали з міста, ще зарано повертатися додому.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Кличко зазначив, що заборонити киянам повертатися міська влада не може, але може надавати рекомендації, виходячи із ситуації в місті.

Також читайте Українцям пригрозили величезними штрафами за відвідування лісів у воєнний час

"Люди, повертаючись, повинні розуміти, що небезпека досі існує. Багато лісів та лісосмуг у передмістях іще не розміновані. І є випадки, коли підриваються мирні мешканці. Треба враховувати також і велику кількість блокпостів у столиці та напружену роботу комунальних служб та сервісів міста, що працюють в умовах воєнного стану. Тому в мене рекомендація – не поспішати із поверненням. Якщо є велике бажання – то після 9 травня можна розглядати таку можливість. Але гарантувати безпеку кожному мешканцю міста ми, звісно, не можемо. І це всі повинні розуміти. Бо небезпека ракетних обстрілів залишається високою" – наголосив мер столиці.

Нагадаємо, кількість людей, які повертаються до Києва, значно зменшилася. Якщо місяць тому до столиці приїздили близько 50 тисяч осіб, то сьогодні ця кількість зменшилася до 20 тисяч.

Як допомогти собі вийти зі стану стресового "розфокусу" – нейродослідниця Наталя Кадя

Читайте також: