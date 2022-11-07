Чому разом з відключенням світла у Києві зникає мобільний зв'язок та Інтернет і що робити

У КМВА пояснили, що робити, коли зникає мобільний зв’язок.

У зв’язку з тимчасовим вимкненням електромереж у киян може зникнути мобільний зв’язок.

У КМВА пояснили, чому так відбувається.

"Справа в тому, що обладнання вимагає постійного живлення. Аби забезпечити стабільну роботу, застосовують батареї. Вони можуть забезпечити роботу на 4-5 годин. Тому коли електроенергію вимикають надовго, то акумулятори не встигають перезарядитися", - у повідомленні.

В міській адміністрації кажуть, що найпроблемніше питання — це мобільний Інтернет. Мережа зазнає значного навантаження, коли більшість абонентів переходить з домашнього Wi-Fi на мобільний інтернет, а це впливає на його швидкість.

"Однак, попри це, абсолютна більшість українських мереж зв’язку зберігають свою функціональність. Вони дозволяють телефонувати або відправляти смс. Тобто швидкість відновлення зв’язку залежить від тривалості та масштабів відключення електроенергії", - кажуть в КМВА.

В разі відсутності мобільного зв’язку вашого оператора, фахівці радять переключитися на іншу:

відключіть автовибір мережі;

знайдіть і виберіть доступну мережу;

якщо зареєструватися не вдалося, оберіть іншу мережу.

інфографіка / КМВА

інфографіка / КМВА

Вимкнення електроенергії в Києві

У Києві 7 листопада відбудуться екстрені аварійні відключення світла. В міській енергомережі очікується на 32% більший дефіцит, ніж закладений у графіки. Столична влада не виключає, що через ракетні атаки Росії місто може повністю залишитися без світла, води та зв'язку. На випадок тотального блекауту розроблено план евакуації населення. Втім, Київська місьдержадміністрація запевняє, що наразі причин для паніки немає.

За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, якщо не буде нових обстрілів і руйнувань, то відремонтувати пошкоджені лінії електропередач та іншу критичну інфраструктуру можна буде за два тижні.

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