Чому поїзди підземки не їздять через мости під час тривоги: пояснення начальника метро Києва

Мости є найбільш вразливими ділянками, каже Брагінський.

У Києві під час повітряної тривоги поїзди метро не їздять через мости, натомість міська електричка продовжує курсувати. Причина в тому, що підземка у роботі керується рішеннями міської влади, яка заборонила курсування поїздів метрополітену на відкритих ділянках та мостах під час повітряної тривоги.

Про це ТСН.ua розповів в ексклюзивному інтерв’ю Віктор Брагінський, начальник КП "Київський метрополітен".

Брагінський зауважив, що рішення про призупинення транспорту під час повітряної тривоги ухвалили з метою безпеки, адже в такі моменти громадяни повинні перебувати в укриттях.

Він назвав рішення Ради оборони Києва "мудрим" і пояснив, що в одному поїзді метро може перебувати до 1000 людей, а мости – це найбільш вразливі ділянки, тому вони перекриваються під час тривоги.

"Метрополітен в своїй роботі керується розпорядчими документами, які видає міська влада – КМВА. Рішенням Ради оборони Києва було заборонено курсування поїздів метрополітену на відкритих ділянках та мостах під час повітряної тривоги. Також наземний електротранспорт зупиняє свою роботу. Фахівці зазначають, що коли оголошується повітряна тривога, то населення має бути в укритті, а не їздити в автобусі або у вагоні метро. Рішення направлене, насамперед, на безпеку цивільного населення", - наголосив він.

Говорячи про міську електричку, Брагінський зауважив, що йому невідомо, якими правилами вона користується.

"Вона не підпорядковується місту. А ми чітко виконуємо рішення Ради оборони Києва, яке забороняє рух транспорту під час тривоги", - висловився начальник КП "Київський метрополітен".

Повну версію інтерв’ю про те, що змінилося в метрополітені за рік, як він змінював режим своєї роботи під час війни та чого очікувати в майбутньому, читайте тут.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України столичний метрополітен удвічі скоротив обсяг перевезення пасажирів.

Раніше заступник голови КМДА Микола Поворозник пояснив, що від початку повномасштабної війни Росії проти України, у Києві були закриті низка станцій метрополітену, і навіть деякий час не працювала червона гілка метро, з міркувань безпеки, охорони та оборони міста міста.

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