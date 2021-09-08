На місці події поліцейські виявили передсмертну записку.
Чоловіка, який зник дорогою з Києва до Чернігова, знайшли мертвим. Чоловік місяць не дожив до свого 50-річчя.
Сергій Захарін зник 6 вересня.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області.
"У понеділок, 6 вересня, чоловік повертався зі столиці і близько першої години ночі вийшов з автомобіля-таксі поблизу села Красилівка на трасі Київ-Чернігів", - йдеться у повідомленні.
7 вересня близько 19-ї години було виявлено тіло зниклого чоловіка.
Поліція не виявила на тілі померлого ознак насильницької смерті.
"На місці події поліцейські виявили передсмертну записку. Точну причину смерті чоловіка встановить судово-медична експертиза", - підсумували у поліції.
Нагадаємо, у поліції назвали причину загибелі міського голови Кривого Рогу.