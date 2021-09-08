Чоловіка, який зник дорогою з Києва до Чернігова, знайшли мертвим

Чоловіка, який зник дорогою з Києва до Чернігова, знайшли мертвим

На місці події поліцейські виявили передсмертну записку.

Чоловіка, який зник дорогою з Києва до Чернігова, знайшли мертвим. Чоловік місяць не дожив до свого 50-річчя.

Сергій Захарін зник 6 вересня.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області.

"У понеділок, 6 вересня, чоловік повертався зі столиці і близько першої години ночі вийшов з автомобіля-таксі поблизу села Красилівка на трасі Київ-Чернігів", - йдеться у повідомленні.

Поліція Чернігівської області

7 вересня близько 19-ї години було виявлено тіло зниклого чоловіка.

Поліція не виявила на тілі померлого ознак насильницької смерті.

"На місці події поліцейські виявили передсмертну записку. Точну причину смерті чоловіка встановить судово-медична експертиза", - підсумували у поліції.

Нагадаємо, у поліції назвали причину загибелі міського голови Кривого Рогу.

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