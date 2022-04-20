Чоловіка переїхав БТР, а 15-річній дівчині прострелили легені: у Бородянці виявлено 9 поховань

Генпрокурорка розповіла, що від побаченого в селищі кров холоне в жилах.

У Бородянці Київської області слідчі виявили дев'ять поховань.

Загиблих знайшли під час проведення слідчих дій.

Про це написала генпрокурорка Ірина Венедіктова у Facebook.

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"Бородянка. Досі не можемо по-людськи відійти від наслідків тимчасової окупації населених пунктів Київщини. Кров холоне в жилах. Під час проведення слідчих дій в Бородянці виявили 9 поховань. Мерзотники постарались… 15-річна дівчина отримала поранення легень, від якого померла. Одного із загиблих переїхав БТР. Ще одна особа загинула від осколкових поранень. Трьох людей просто розстріляли. Причину смерті ще трьох громадян буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи", - повідомила генпрокурорка.

Венедіктова наголосила, що Генеральна прокуратура прагне справедливості і працює на її найшвидше настання.

Нагадаємо, у Бородянці рятувальники розібрали всі завали будівель, зруйнованих внаслідок обстрілів і авіаударів російських окупантів. Дістали тіло 41 загиблого.

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