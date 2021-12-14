Чоловік зупинив рух на трасі Київ-Бориспіль, щоб собаки могли спокійно перейти дорогу: відео

Для того, щоб безпечно перевести чотирилапих, водію довелося ризикнути своїм життям.

Чоловік зупинив рух на трасі Київ-Бориспіль, щоб два собаки могли спокійно перейти дорогу.

На трасі був дуже жвавий рух і налякані собаки застрягли на роздільному газоні та не могли перебігти на інший бік.

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Про це повідомив паблік dtp.kiev.ua.

Для того, щоб безпечно перевести чотирилапих, водію на ім'я Дмитро довелося ризикнути своїм життям. Оскільки чоловік зупинився там, де водії їздять на швидкості понад 180 кілометрів на годину.

Після цього водій довго махав руками іншим автомобілістам, аби ті зупинилися. Втім, велика кількість людей просто об'їжджала чоловіка.

Пізніше на правій смузі зупинився водій вантажівки. Те саме зробили й інші автовласники.

Після цього Дмитро разом з водієм вантажівки допоміг собакам безпечно перейти дорогу.

На щастя, все закінчилося добре.

Нагадаємо, у Києві пcа Джека, якого власниця прив'язала у парку та поїхала за кордон, забрали в сім'ю.

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