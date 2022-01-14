Після госпіталізації стан постраждалого погіршився.
Чоловік, якого у Києві жорстоко побив водій Toyota Land Cruiser через зауваження про паркування, перебуває у тяжкому стані.
Постраждалий нині перебуває у лікарні. За словами лікарів, йому діагностовано набряк головного мозку.
Про це розповіли родичі постраждалого, пише УНІАН.
Після госпіталізації стан чоловіка погіршився.
Пізніше проводитимуться додаткові дослідження.
За даними пабліка "Київ Оперативний", нападником, ймовірно, є син чиновника Міністерства молоді та спорту України.
Попередньо правоохоронці встановили, що між опонентами виник конфлікт через неправильне паркування автомобіля. Згодом один із чоловіків накинувся з кулаками на іншого та завдав йому декілька ударів у різні частини тіла.
Із нападником наразі спілкуються слідчі. Подія зареєстрована в Дніпровському управлінні поліції, після встановлення усіх обставин їй нададуть правову кваліцікацію.
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