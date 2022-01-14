Чоловік, якого у Києві жорстоко побив водій Toyota Land Cruiser через зауваження про паркування, перебуває у тяжкому стані

Після госпіталізації стан постраждалого погіршився.

Чоловік, якого у Києві жорстоко побив водій Toyota Land Cruiser через зауваження про паркування, перебуває у тяжкому стані.

Постраждалий нині перебуває у лікарні. За словами лікарів, йому діагностовано набряк головного мозку.

Про це розповіли родичі постраждалого, пише УНІАН.

Після госпіталізації стан чоловіка погіршився.

Пізніше проводитимуться додаткові дослідження.

За даними пабліка "Київ Оперативний", нападником, ймовірно, є син чиновника Міністерства молоді та спорту України.

Попередньо правоохоронці встановили, що між опонентами виник конфлікт через неправильне паркування автомобіля. Згодом один із чоловіків накинувся з кулаками на іншого та завдав йому декілька ударів у різні частини тіла.

Із нападником наразі спілкуються слідчі. Подія зареєстрована в Дніпровському управлінні поліції, після встановлення усіх обставин їй нададуть правову кваліцікацію.

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