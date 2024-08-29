Чоловік впав під потяг метро: що відомо про постраждалого — деталі від рятувальників (фото)

Ввечері 29 серпня в Києві на станції метро "Університет" чоловік 2004 року народження впав на рейки під час прибуття поїзда. Чоловіка деблокували з-під вагона. З травматичною ампутацією правої ноги нижче коліна потерпілого доправили до лікарні.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС України.

Згідно зі звітом рятувальників, пасажира затисло під четвертим вагоном потяга. За допомогою шанцевого інструменту його вивільнили з-під вагона.

У метро Києва на колії впав чоловік Фото: ДСНС України

"З травматичною ампутацією правої ноги нижче коліна потерпілого 2004 року народження передано медикам для подальшої госпіталізації. Всі обставини встановлюватимуть правоохоронці", — додали рятувальники.

Пасажира дістали з-під четвертого вагона потяга метро Фото: ДСНС

Нагадаємо, вранці 16 серпня у Києві стався аналогічний випадок. На станції метро "Хрещатик" чоловік впав на рейки метро. Тоді наїзду на пасажира не було. Чоловіка швидко підняли на перон станції.

Що стало причиною падіння на колії, не розголошується.

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