Чоловік влаштував пікнік біля Вічного вогню в Києві

Поліція перевірила інформацію і радить містянам грітися у них.

В Києві чоловік влаштував пікнік біля Вічного вогню в парку Слави на столичному Печерську. Відповідне відео з’явилось в соціальних мережах. На ньому видно, що чоловік примостився біля Вічного вогню і щось споживає з упаковки. Поруч з чоловіком горить вічний вогонь.

Людина просто вирішила погрітись і заодно перекусити. А хтось з перехожих зняв відео.

В поліції Києва нам повідомили, що з’ясовують, що саме відбулося біля вічного вогню.

"Викликів по лінії 102 нам не надходило. Але патруль на місце було направлено. Людини біля Вічного вогню вже не було – він погрівся і мабуть пішов далі. Наші колеги будуть патрулювати територію біля вогню. При нагоді запрошуємо киян грітися не біля Вічного вогню, а в мобільних пунктах поліції Києва. В нас там є зв'язок, інтернет і завжди тепло. Можна зарядити телефони", - повідомили сайту ТСН в поліції Києва.

Нагадаємо, у Києві збільшили кількість пунктів обігріву в чотирьох районах: Голосіївському, Дніпровському, Оболонському та Святошинському. 52 нових пункти оснащені генераторами та іншим необхідним обладнанням.

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