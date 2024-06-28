Чоловік упав у шахту ліфта під час відключення світла: фото

66-річний громадянин був ще живим та притомним, коли його дістали рятувальники.

У п’ятницю, 28 червня, у місті Вишневому на Київщині 66-річний чоловік упав з висоти 5-го поверху у шахту ліфта, коли намагався вибратись з нього під час відключення світла.

Про це повідомили в управлінні ДСНС в Київській області.

Нещасний випадок стався в одній із багатоповерхівок на вулиці Машинобудівників.

“Рятувальники витягнули потерпілого з ліфтової шахти та за допомогою медичних нош транспортували до карети швидкої медичної допомоги”, — повідомили в ДСНС.

У місцевому пабліку згодом уточнили, що 66-річний громадянин був притомним, коли його дістали із місця падіння, але дорогою до лікарні помер у кареті швидкої допомоги.

Через відключення світла зростає ризик спалаху інфекційних хвороб

Нагадаємо, 28 червня у столиці України на станції метро "Золоті Ворота" під потяг потрапила людина. Зазначається, що рух "зеленою гілкою" було тимчасово призупинено.

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