Чоловік ножицями до смерті забив товариша у воді в Київській області

У Музичах Київської області 27 липня троє чоловіків влаштували бійку на відпочинку. Під час сутички один з учасників до смерті ножицями забив одного з чоловіків.

Того дня ввечері правоохоронці виїхали на повідомлення про бійку, але на місці виявили тіло чоловіка. Поліцейські оперативно затримали 49-річного односельця загиблого.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області.

Правоохоронці з’ясували, що під час відпочинку між трьома чоловіками виникла суперечка. Двоє братів почали бити товариша, який у відповідь почав завдавати хаотичних ударів частиною ножиць.

59-річному місцевому жителю вдалося втекти, а його 53-річний брат забіг у воду. Там нападник його наздогнав та добив ножицями.

Правоохоронці затримали нападника та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. За фактом умисного вбивства розпочато досудове розслідування.

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Нагадаємо, на Дніпропетровщині троє місцевих мешканців жорстоко вбили чоловіка, коли дізналися про його квартири.

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