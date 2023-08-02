Чоловік на самокаті у Києві вистрелив у автомобіль, водій якого зробив йому зауваження (фото)

У Солом’янському районі Києва на пішохідному переході виник інцидент між водієм “Жигулів” та чоловіком на самокаті, який наїхав на автомобіль. У відповідь на зауваження водія власник самоката вистрелив із травматичного пістолета.

Про це повідомили у поліції Києва.

Про інцидент, який трапився ще 31 липня на вулиці Преображенській, поліцейським повідомив водій автомобіля “ВАЗ”, який став жертвою агресії. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Оглянувши автомобіль заявника, правоохоронці виявили гільзу від травматичного пістолета.

Згодом оперативники розшукали зловмисника на вулиці Кавказькій неподалік від місця проживання. Слідчі вилучили у нього травматичний пістолет.

Поліцейські затримали хулігана, який вистрелив у автомобіль на пішоходному переході у Києві / Фото: Національна поліція Києва

Порушником виявився місцевий мешканець, 1987 року народження. За хуліганство йому загрожує до семи років ув’язнення.

Нагадаємо, упродовж однієї доби на Львівщині сталося дві дорожньо-транспортні пригоди за участі водіїв електросамокатів. В обох випадках постраждалих з важкими тілесними ушкодженнями доставили до реанімації.

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