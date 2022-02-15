"Чого не зробиш заради кохання": у Києві чоловік вкрав букет квітів 14 лютого (відео)

"Чого не зробиш заради кохання": у Києві чоловік вкрав букет квітів 14 лютого (відео)

Чоловік обрав білі квіти у рожевому папері.

У Києві на проспекті Науки чоловік зайшов у магазин квітів, вхопив букет і втік. Подія сталася ввечері 14 лютого, у День закоханих.

Відповідне відео опублікував "Київ Оперативний".

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У цей момент в магазині працювали дві продавчині. Одна з них побігла за чоловіком. Чи спіймали зловмисника - невідомо.

"Чого не зробиш заради кохання", "Відсидіти за букет квітів...", "Любов зла", "Блін, так погано це, але так романтично", - написали користувачі в коментарях під відео.

Нагадаємо, що у Харкові військовослужбовець нацгвардії влаштував сюрприз на плацу для своєї коханої і урочисто попросив стати його дружиною.

У Києві чоловік вкрав букет на День Закоханих

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