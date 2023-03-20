Члени Московського патріархату приїхали до ОП: що вимагають від Зеленського

Представники Московського патріархату прийшли до Офісу президента. Їхня мета - “донести до керівництва держави позицію УПЦ МП”.

Про це йдеться на сайті Української православної церкви.

Як зазначається, до Офісу президента прибули члени синоду Української православної церкви Московського патріархату на чолі з митрополитом Онуфрієм. Їхня мета - “донести до керівництва держави позицію УПЦ МП”.

“Члени Священного Синоду написали звернення до Президента Володимира Зеленського і хочуть йому особисто пояснити ситуацію, яка вона є насправді. Ми прийшли, щоб донести до Президента позицію не лише членів Священного Синоду, а й мільйонів віруючих УПЦ. Ми вважаємо, що Президенту не доносять правдивої інформації про УПЦ. Судячи з тих заяв, які лунали, інформація про УПЦ спотворюється та створюється неправдивий образ наших вірян. Ми завжди виступали за конструктив, прагнули, щоб розвивалися стосунки між Державою та УПЦ. Такий діалог — це важливий аспект, який пов’язаний з розвитком громадянського суспільства”, - йдеться на сайті УПЦ.

Нагадаємо, що Києво-Печерську лавру передадуть в оренду іншій церкві, яка не має стосунку до проросійського Московського патріархату.

Читайте також: