"Чіпурей, чіпурей": у Києві водійка прокляла невідомою мовою екіпаж патрульної поліції (відео)

У Києві водійка на авто Toyota спричинила зухвале порушення правил дорожнього руху й після зупинки патрульними жінка наслала на правоохоронців прокльони невідомою мовою. Вона декілька разів промовила "чіпурей, чіпурей", роблячи паси руками.

Про цей випадок розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

У відео з бодікамер поліцейських помітно, як жінка сперечається з патрульними та розриває на шматки постанову про адмінпорушення, після того, як "підрізала" інший автомобіль, створивши небезпечну ситуацію на дорозі.

Також водійка, впереміш з нецензурною лайкою, на обох патрульних "наслала" прокльони невідомою мовою.

Водійка, як зазначає Олексій Білошицький, з ознаками наркотичного сп'яніння проїхати до лікаря-нарколога на освідування категорично відмовилася. Тому на додачу жінка отримала протокол за ст. 130 КУпАП, тобто керування транспортними засобами у нетверезому стані, що тягне за собою накладення штрафу у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.

Нагадаємо, у Києві водій елітного авто влетів у літній майданчик ресторану, є постраждалі. Як розповів водій, він просто хотів "потягатися з іншою тачкою", але не впорався з керуванням. Щобільше, він не збирався перепрошувати за скоєне, а почав вихвалятися, що працює з "Океаном Ельзи" та "все порішає". Кермувальник запропонував потерпілим гроші.

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