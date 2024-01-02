Чим особливі ракети, якими окупанти били по Києву: експерти пояснили нюанси

Росіяни били по столиці Х-101, зробленою у четвертому кварталі 2023 року, і це ще не все.

Під час масованої ракетної атаки 2 січня по Україні росіяни застосували ракету Х-101, виготовлену вже в четвертому кварталі 2023 року.

Цей факт демонструє, що настільки тривала пауза в масованих ракетних ударах по нашій країні справді була пов’язана саме з тим, що окупанти хотіли накопичити відповідний запас повітряних засобів нападу, необхідний для масштабної кампанії ударів.

Про це повідомляє Defense Express із посиланням на власні джерела.

Хвостова частина однієї зі збитих Х-101, 2 січня 2024 року

Якщо далі розбиратись в цій історії, то починають випливати ще більш показові деталі.

Зазвичай, на можливий час виготовлення рашистських КР вказує десятизначний серійний номер, який наноситься на усі частини конструкції ворожих ракет. Таке маркування заодно дозволяє дізнатись походження комплектуючих до КР, тому наприклад у січні 2023 року фіксувався специфічний спосіб "маскування" російських Х-101 – окупанти там просто болгаркою стирали серійні номери.

Тепер же загарбники пішли значно хитрішим способом, і почали наносити на свої ракети такі серійні номери, щоб їх було складно дешифрувати. Бо, наприклад, якщо поглянемо на фото збитої російської Х-101 вище, то побачимо, що перші 6 цифр її серійного номеру – це суцільна "абракадабра".

"315" - так починаються серійні номери для ракет, виготовлених орієнтовно в 2023 році, а "263" - так починались серійні номери Х-101, виготовлених взагалі після 2020 році. Як не дивно, вказівка на 4 квартал 2023 року як час виготовлення збитої Х-101, "зашита" взагалі в цифрі 9 (іншими словами, від сьомої цифри в серійному номері треба відняти "5", і так вийде номер кварталу, в якому виготовлена ракета).

На такі "хитрощі" росіяни йдуть, очевидно, для того, щоб максимально приховувати можливе походження комплектуючих, які використовуються для виробництва крилатих ракет для ударів по Україні.

"Те, що рашисти сьогодні застосували Х-101, виготовлену в четвертому кварталі 2023 року, аж ніяк не означає, що ракетний арсенал в РФ наразі вичерпується. Але може демонструвати, що темп поточного виробництва – це буде один із параметрів, який впливатиме на інтервали між можливими наступними ударами рашистів", - резюмують експерти Defense Express.

Відомо, що від ночі загарбники випускали по Києву дрони, "Кинджали", крилаті ракети. Сили ППО збили понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток Х-47М2 "Кинжал".

Російська терористична армія у Києві вбила двох людей, майже 49 жителів столиці отримали поранення.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ❗❗ Ігнат - про атаку 2 січня: Основний удар був по Києву! Але Росія вгатила і по своєму ж селу!

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