Чи зможуть окупанти просуватися на Київському напрямку - в Командування об'єднаних сил ЗСУ пояснили

Російські окупанти більше не зможуть будь-яким чином просуватися на Київському напрямку.

Київський напрямок для російських окупантів закритий. З урахуванням дій противника, українські військові розташували та укріпили оборонні позиції.

Про це повідомили в пресслужбі Командування об'єднаних сил ЗСУ.

"Ми проаналізували попередні дії противника на Київському напрямку та, вивчивши цей досвід, передбачили й наші адекватні дії. Оборонні позиції розташовані саме в тих місцях, де найбільша вірогідність наступу ворожих сил. Аналізуючи ймовірні ворожі дії, ми створили комплексну систему вогневого ураження, яка передбачає ураження противника на дальніх підступах та у найближчій глибині його бойових порядків", - наголосив Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Для оборони на цій ділянці є постійна взаємодія з різними українськими силовими структурами - зокрема, з прикордонниками та Нацгвардією.

Нагадаємо, що Росія фабрикує докази атаки по колонії з полоненими в Оленівці.

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