Чи змінилися тарифи на тепло для столиці: у "Київтеплоенерго" дали відповідь

Чи змінилися тарифи на тепло для столиці: у "Київтеплоенерго" дали відповідь

Через зростання вартості газу тарифи змінилися лише для комерційних та бюджетних установ.

Через зростання вартості газу змінилися тарифи для комерційних та бюджетних установ. Зміни не вплинуть на вартість опалення для населення. Тариф на теплову енергію для цієї категорії споживачів у опалювальному сезоні 2021-2022 залишається на рівні минулого року.

Про це повідомляє "Київтеплоенерго".

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У зв’язку із закінченням терміну дії тарифів для "Київтеплоенерго", що були встановлені розпорядженням КМДА №2077 (відповідно до постанови №869), а також стрімким підвищенням вартості газу та зміною умов його закупівлі (квотування обсягів, високі штрафні санкції, безакцептне списання вартості газу з рахунків тощо) встановлено нові тарифи КП "Київтеплоенерго" для трьох категорій споживачів: бюджетних і комерційних установ, а також релігійних організацій.

У структурі тарифів "Київтеплоенерго" паливна складова становить близько 80%. Після скасування 20 травня поточного року дії ПСО (покладання спеціальних обов’язків) фактична ціна закупівлі газу для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) значно змінилась порівняно з ціною, закладеною у тарифах (розпорядження №2077).

Умовами договору ГК "Нафтогаз Трейдинг" передбачена диференціація цін природного газу. Для комерційних, бюджетних та релігійних установ – це ринкова ціна, що визначається щомісяця.

КМДА

У нових тарифах на теплову енергію КП "Київтеплоенерго" для потреб бюджетних установ, інших споживачів та релігійних організацій враховано ціну майже 11 600 грн з ПДВ/тис. куб. м, яка була актуальною на момент розрахунку проєкту тарифів з метою приведення їх до економічно обґрунтованого рівня. Але вже у жовтні поточного року ціна закупівлі газу для зазначених категорій споживачів – майже 25 тис. грн з ПДВ/тис. куб. м.

Тарифи затверджені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 13 жовтня 2021 року № 2145. Період дії нових тарифів "Київтеплоенерго" для бюджетних, комерційних і релігійних організацій – до 30 вересня 2022 року. Ознайомитися з розпорядженням можна за посиланням.

Нагадаємо, стало відомо, що від суботи, 23 жовтня, у Києві почнуть включати опалення. Весь процес займе від тижня до 10 днів.

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