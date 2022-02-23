Чи запровадять у Києві надзвичайний стан і комендантську годину: Кличко повідомив

Чи запровадять у Києві надзвичайний стан і комендантську годину: Кличко повідомив

Сьогодні оперативний штаб Києва ухвалить рішення щодо введення надзвичайного стану в місті.

Комендантську годину у Києві поки що не запроваджуватимуть.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 23 лютого.

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Кличко уточнив, що сьогодні, 23 лютого, оперативний штаб Києва ухвалить рішення щодо введення надзвичайного стану в місті. Воно буде ухвалено після позачергового засідання Ради.

"Комендантську годину не запроваджуватимуть до ухвалення окремого рішення. Оперативний штаб Києва збереться сьогодні після засідання Верховної ради", - сказав міський голова.

Нагадаємо, в Україні у прикордонних районах запроваджено додаткові режимні обмеження. Вони вводяться у районах, які межують з РФ, Білоруссю, тимчасово окупованою територією України та прилягають до морського узбережжя.

Як повідомлялося, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що наразі рішення про запровадження воєнного стану в Україн немає. Проте, за його словами, Україна готова до всього.

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