Чи запровадять у Києві надзвичайний стан і комендантську годину: Кличко повідомив

Сьогодні оперативний штаб Києва ухвалить рішення щодо введення надзвичайного стану в місті.
Комендантську годину у Києві поки що не запроваджуватимуть.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 23 лютого.
Кличко уточнив, що сьогодні, 23 лютого, оперативний штаб Києва ухвалить рішення щодо введення надзвичайного стану в місті. Воно буде ухвалено після позачергового засідання Ради.
"Комендантську годину не запроваджуватимуть до ухвалення окремого рішення. Оперативний штаб Києва збереться сьогодні після засідання Верховної ради", - сказав міський голова.
Нагадаємо, в Україні у прикордонних районах запроваджено додаткові режимні обмеження. Вони вводяться у районах, які межують з РФ, Білоруссю, тимчасово окупованою територією України та прилягають до морського узбережжя.
Як повідомлялося, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що наразі рішення про запровадження воєнного стану в Україн немає. Проте, за його словами, Україна готова до всього.
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