Чи залишиться безкоштовним проїзд у комунальному транспорті для школярів у Києві: у Кличка дали відповідь

Чи залишиться безкоштовним проїзд у комунальному транспорті для школярів у Києві: у Кличка дали відповідь

У разі відсутності електронної картки учня батькам доведеться сплачувати за проїзд дитини у громадському транспорті.

В Києві проїзд у комунальному транспорті для школярів залишиться безкоштовним

Для цього необхідно оформити електронну картку учня для дитини до 1 березня 2022 року. Наразі майже для половини учнів уже оформлено та видано новий електронний документ.

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Про це йдеться на офіційному каналі КМДА у Telegram.

"На сьогодні чинне законодавство не дає змоги іншим чином надавати можливість безкоштовного проїзду школярам. І у разі відсутності картки батькам доведеться сплачувати за проїзд дитини у громадському транспорті", - пояснили у міськдержадміністрації.

Електронна картка учня – це сучасний застосунок, який не тільки дасть змогу оптимізувати контроль за витратами з міського бюджету на транспорт школярами, а й стане сучасним носієм корисних функцій – як для школярів, так і для їхніх батьків.

Надалі місто буде використовувати нові сервіси як додатковий функціонал для карток, що зробить їх ефективним та сучасним інструментом для освітянської сфери, зокрема, для оплати харчування або контролю батьками за оцінками дітей.

Нагадаємо, проєкт "Електронна картка учня" розпочато у 2019 році. З того часу столичні заклади освіти неодноразово закликали батьків оформити новий документ, який має стати єдиним для використання у транспорті.

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