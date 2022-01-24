Чи закриватимуть столичне метро в разі посилення карантинних обмежень: в КМДА відповіли

Повідомляється, що метро зможуть користуватись не всі — на транспорт введуть спеціальні перепустки.
У разі нового локдауну у Києві метро закривати не будуть. У разі посилення обмежень у столиці запровадить спецперепустки на транспорт.
Про це сказав перший заступник очільника Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в ефірі "Україна 24".
За його словами, для переходу метро до роботи за спецперепустками вже все підготовлено.
"Я абсолютно переконаний, що ми не будемо закривати метрополітен наглухо, як це було в перший локдаун, ми будемо переводити транспорт в спеціальний режим перевезення, у нас все готово (щодо спецперепусток - Ред.)", - заявив він.
Водночас Поворозник сподівається, що запровадження обмежень на транспорт у Києві все ж вдасться уникнути завдяки високому рівню вакцинації проти коронавірусу. За його словами, наразі у столиці щеплення отримали понад 70% киян.
Нагадаємо, раніше Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, чи планують в Україні посилювати карантин на тлі збільшення випадків COVID-19.
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