Чи є загроза прориву Київської ГЕС після атаки РФ: джерело Forbes про пошкодження станції

Київська ГЕС була пошкоджена внаслідок масованої російської атаки. Проте критичних руйнувань немає.

Вранці в понеділок, 26 серпня, Росія здійснила масовану атаку ракетами та безпілотниками по українських енергооб'єктах. Внаслідок ударів була пошкоджена Київська гідроелектростанція.

Про це пише Forbes з посиланням на топменеджера державної енергокомпанії, обізнаного щодо ситуації на станції, який дав коментар на умовах анонімності.

За словами співрозмовника журналістів, росіяни цілеспрямовано намагалися зруйнувати Київську ГЕС.

"Внаслідок обстрілів є влучання і пошкодження. Загрози прориву греблі чи критичних пошкоджень станції немає", – наголосив він.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що зруйнувати Київську ГЕС ракетами неможливо. Однак росіяни інформаційно використовують цю тему для нагнітання паніки.

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