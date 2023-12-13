Чи є загроза обвалу в метро: відповіли у КМДА

Після того, як зупинили рух поїздів на синій гілці метро, зменшилися навантаження.

Столична влада запевняє, що ризику обвалу у метро на ділянці "Деміївська-Либідська" немає.

Про це сказав директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в інтерв'ю NV.

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"Так, як ми зупинили рух потягів метрополітену, в нас зменшилася вібрація, зменшилися інші сторонні навантаження на цю ділянку, ми на сьогодні бачимо стабілізовану ситуацію. В нас зменшився дебіт води (об'єм води, що самостійно виходить на поверхню тунелю - ред.), в нас практично немає виносу ґрунту і немає додаткового розкриття тріщин", - сказав він.

Нагадаємо, у Києві від п'ятниці, 8 грудня, припинила працювати частина станцій синьої гілки метро – від "Либідської" до "Теремків". Причиною стало те, що в метрополітені розгерметизувався тунель, через що вода підтопила частину підземки столиці.

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