Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чи є постраждалі від атаки дронів-камікадзе Києва: у ДСНС повідомили

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
3150
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Чи є постраждалі від атаки дронів-камікадзе Києва: у ДСНС повідомили

Ілюстрація / Фото: Associated Press

Повітряна тривога все ще триває.

Стало відомо, чи є жертви або постраждалі від атаки дронами, іранського походження, які росіяни зранку 14 грудня скерували на Київ та область.

Про це розповіла речниця ДСНС Світлана Водолага в коментарі "Суспільному".

За даними Водолаги, жертв та постраждалих від атаки окупантів Києва дронами немає.

Повітряна тривога все ще триває, загроза атаки зберігається.

Нагадаємо, зранку 14 грудня на Київщині було чутно вибухи. В ОВА повідомили про роботу ППО. 

За попередньої інформацією, уламок від одного із збитих дронів пошкодив дві адмінбудівлі в Шевченківському районі.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко додав, що внаслідок атаки РФ у селі Вишневе, що в Київській області, пошкоджено приватний будинок.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3150
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація