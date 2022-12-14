Чи є постраждалі від атаки дронів-камікадзе Києва: у ДСНС повідомили

Повітряна тривога все ще триває.

Стало відомо, чи є жертви або постраждалі від атаки дронами, іранського походження, які росіяни зранку 14 грудня скерували на Київ та область.

Про це розповіла речниця ДСНС Світлана Водолага в коментарі "Суспільному".

За даними Водолаги, жертв та постраждалих від атаки окупантів Києва дронами немає.

Повітряна тривога все ще триває, загроза атаки зберігається.

Нагадаємо, зранку 14 грудня на Київщині було чутно вибухи. В ОВА повідомили про роботу ППО.

За попередньої інформацією, уламок від одного із збитих дронів пошкодив дві адмінбудівлі в Шевченківському районі.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко додав, що внаслідок атаки РФ у селі Вишневе, що в Київській області, пошкоджено приватний будинок.

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