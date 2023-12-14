Чи впливають збої в роботі мобільних операторів на систему вуличного освітлення в Києві: відповідь КМДА (фото)

Навіть за повної відсутності зв’язку з диспетчерською, контролери продовжують забезпечувати автономне автоматичне управління потужністю ліхтарів міста на лініях електропередачі.

Києву не довелось переходити на ручний режим вимкнення вуличного освітлення через збої в роботі мобільних операторів.

Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петро Оленич.

"Завдяки незалежній міській резервній лінії зв’язку і технології LoRaWAN ми оперативно реагуємо на зміни та оптимізуємо роботу освітлення в реальному часі. Навіть за відсутності основного каналу зв’язку", – зазначив Оленич.

Навіть за повної відсутності зв’язку з диспетчерською, контролери продовжують забезпечувати автономне автоматичне управління потужністю ліхтарів міста на лініях електропередачі.

Завдяки цьому Київ заощаджує понад 50% електроенергії на освітленні вулиць.

Зазначимо, що у 2022 році Київ побудував міську опорну мережу для впровадження технології LoRaWAN. Особливістю технології є надійність передачі даних і відстань, на яку може бути передана інформація (5-15 км). Одна базова станція може обслуговувати більше тисячі пристроїв.

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Кібератака на "Київстар"

Ввечері 13 грудня "Київстар" почав відновлювати роботу по всій Україні. В компанії обіцяють, що після повного відновлення Мережі підготують компенсації всім абонентам і корпоративним клієнтам, які не могли скористатися сервісами компанії.

Зранку 12 грудня в роботі "Київстару" стався масштабний збій. На проблеми почали скаржитися користувачі мобільного оператора. Відомо, що масштабний технічний збій стався через "потужну хакерську атаку".

Російська хакерська група зізналася в атаці на "Київстар". У ЗМІ повідомлялося про групу хакерів "Солнцепек". СБУ підтвердило, що атаку здійснило одне з російських угруповань.

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