Чи вивозитимуть киян у разі блекауту: Шмигаль - про плани евакуації зі столиці

Прем'єр вважає, що влада завжди повинна мати "план Б".

Евакуація населення з Києва чи іншого великого міста через блекаут може застосовуватися лише в останню чергу як екстрений крок.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Знову повернуся до теми евакуації населення з Києва чи з іншого міста. Чесна розмова тут важлива і правильна. Тому ще раз підкреслюю позицію уряду та відповідальних відомств: евакуація може застосовуватися в останню чергу як екстрений крок", - пояснив Шмигаль.

Прем'єр вважає, що влада завжди повинна мати "план Б". На його думку, зараз ситуація далека від того, щоб оголошувати евакуацію з будь-якого неприфронтового міста і тим паче Києва.

"Уряд, енергетики, місцева влада та комунальники паралельно продовжують підготовку до зими. Закуповуємо резервне обладнання, готуються додаткові пункти обігріву, активно ведемо перемовини з міжнародними партнерами про доставку в Україну необхідного обладнання та техніки, аби все швидко відремонтувати та бути готовими до різних ситуацій", - пояснив прем'єр-міністр.

Він запевнив, що енергетики та сили протиповітряної оборони працюють як можуть. Робиться все можливе, аби якнайшвидше відновити повноцінну роботу енергосистеми.

"Уряд, енергетики, місцева влада та комунальники паралельно продовжують підготовку до зими. Закуповуємо резервне обладнання, готуються додаткові пункти обігріву, активно ведемо перемовини з міжнародними партнерами про доставку в Україну необхідного обладнання та техніки, аби все швидко відремонтувати та бути готовими до різних ситуацій", - розповів Шмигаль.

Нагадаємо, що на початку листопада Шмигаль закликав українців негайно готуватися до найскладнішої зими та запастися необхідними речами.

Евакуація з Києва: чи будуть вивозити киян через блекаут

Видання The New York Times написало, що у разі повного виходу з ладу електромереж через атаки РФ близько 3 мільйонів мешканців Києва можуть тимчасово евакуювати.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що через ракетні обстріли росіян столиця може повністю залишитися без світла, води та зв'язку. Він наголосив, що місцева влада готується до ймовірного блекауту.

Пізніше мер заспокоїв киян і наголосив, що влада готується до різних сценаріїв, а блекаут і евакуація - найгірший з них, якого Кличко намагатиметься уникнути.

Тим часом експерти радять киянам подбати про альтернативу для зимівлі і перебратися за місто.

ТСН.ua зібрав всі подробиці і заяви влади щодо загрози блекауту в Києві і можливої евакуації жителів міста.