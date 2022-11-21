Чи вистачить сил у ЗСУ захистити Київ від повторного наступу Росії з боку Білорусі – відповідь експерта

Олег Жданов наголошує, що сьогодні не 24 лютого, в Україні розгорнуті Сили оборони, ми маємо величезний бойовий досвід і ми обладнуємо наш захист в інженерному плані.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, чи вистачить Україні сил захистити Київ від повторного наступу з боку Білорусі, сил, які там зберуться.

Про це він повідомив на своєму YouTube-каналі 21 листопада.

"Побачимо, які сили зможуть зібратися в Білорусі, давайте почнемо з цього. Це раз. І друге – а чи вистачить сил, які зможе зібрати Росія для того, щоб дійти ще раз до Києва або вторгнутися до нашої країни. Там кордон перетворено на суцільний укріпрайон", - повідомив експерт.

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Жданов назвав умову, за якої такий наступ міг би стати можливим.

"Якщо вони (російське військове керівництво – ред.) зберуть 100-200 тисяч війська, ось тоді так, тоді ми говоритимемо про загрозу повторного походу на Київ. А навіть 20-30 тисяч спільного російсько-білоруського війська, я думаю, що сьогодні навряд чи зможуть дійти до Києва повторно, тому що сьогодні не 24 лютого, у нас розгорнуті сили оборони, ми маємо величезний бойовий досвід і ми обладнуємо наш захист в інженерному плані", - пояснив він.

Жданов зазначив, що загрози наступу на Київ він поки що не бачить.

"Так що я не думаю, що така загроза на сьогоднішній день існує. Гіпотетично вона є, але практично вона на сьогоднішній день у самому-самому зародковому стані", - резюмував військовий експерт.

Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв не виключає можливості повторного наступу російської окупаційної армії на Київ. Проте він зазначає, що для формування таких сил армії ворога потрібен час.

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