Чи вимикатимуть завтра електроенергію у Києві: що відомо

Світла 29 грудня буде більше.

В Києві у суботу, 29 грудня, не будуть застосовувати графіки відключення електроенергії. Світло не вимикатимуть протягом усього дня.

Про це повідомив Київ Цифровий.

За інформацією, наразі електроенергії достатньо, тому відключень не планується.

"Завтра є ймовірність відключень, тому варто заощаджувати електроенергію", – йдеться в повідомленні.

Вони також закликали у пікові години намагатись не вмикати зайвих приладів та економити електроенергію.

Нагадаємо, Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила новий тариф на передавання електроенергії на 2025 рік, який буде на 30% вищим за поточний.

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