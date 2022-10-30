Чи вимикатимуть сьогодні світло у Києві і коли будуть нові графіки: відповідь YASNO

У Києві протягом дня 30 жовтня, найімовірніше, не будуть вимикати світло, оскільки зазвичай споживання електропостачання у неділю найнижче.

Про це сказав генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко в ефірі телемарафону.

"Погода тепла, а в неділю зазвичай споживання найнижче за весь тиждень. Думаю, вечорі відключень не буде. Наразі енергетичної тривоги немає", - пояснив Коваленко.

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Крім того, генеральний директор компанії YASNO закликав розрізняти екстрені та стабілізаційні відключення. Екстрені, за його словами, можуть тривати годинами. А стабілізаційні, за відповідних потреб від "Укренерго", тривають до 4 години.

Щодо обіцяних графіків відключення світла для Києва, вони ще розробляються і мають бути оприлюднені наступного тижня. Водночас Коваленко пояснив, що навряд чи нові графіки будуть більш точними, адже все залежатиме від обсягів дефіциту та споживання електроенергії.

"100% вірогідності збігу не буде. Ми з мережами намагаємося вгадати, який буде дефіцит, споживання і цей баланс ми прогнозуємо. Це вперше відбувається з системою. Маю надію, що на початку тижня ми опублікуємо нові графіки і маю надію, що ці графіки будуть більш точнішими", - додав Коваленко.

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Нагадаємо, після масованих атак РФ ситуація з енергозабезпеченням в Україні залишається напруженою.

Громадян України наполегливо просять зменшити користування електроенергією від 07:00 до 23:00 години.

Водночас виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук попередив, що тривалість віялових відключень світла у Києві може зрости до шести годин. Це необхідно, щоб подолати наслідки атак країни-терориста Росії.

Своєю чергою, в Київській ОВА розповіли, що треба мати вдома на випадок тривалого відключення світла.

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