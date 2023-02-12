Чи відключатимуть світло у Києві у понеділок: відповідь ДТЕК

Киян закликають не вмикати декілька потужних приладів одночасно, особливо в години пікового навантаження.
В Києві у понеділок, 13 лютого, не відключатимуть світло.
Про це повідомили у ДТЕК.
Однак, киян закликають не вмикати декілька потужних приладів одночасно. Особливо в години пікового навантаження.
"У разі перенавантаження мереж можуть бути обмеження згідно стабілізаційних графіків", — йдеться у повідомлені.
Переглянути графік можна за цим посиланням.
Нагадаємо, Україна повернула в роботу два енергоблоки на одній з атомних електростанцій, що дозволить зменшити дефіцит генерації електроенергії.
Зазначимо, Україна тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС і 33% блочних ТЕЦ.
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