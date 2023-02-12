Чи відключатимуть світло у Києві у понеділок: відповідь ДТЕК

Киян закликають не вмикати декілька потужних приладів одночасно, особливо в години пікового навантаження.

В Києві у понеділок, 13 лютого, не відключатимуть світло.

Про це повідомили у ДТЕК.

Однак, киян закликають не вмикати декілька потужних приладів одночасно. Особливо в години пікового навантаження.

"У разі перенавантаження мереж можуть бути обмеження згідно стабілізаційних графіків", — йдеться у повідомлені.

Переглянути графік можна за цим посиланням.

Нагадаємо, Україна повернула в роботу два енергоблоки на одній з атомних електростанцій, що дозволить зменшити дефіцит генерації електроенергії.

Зазначимо, Україна тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС і 33% блочних ТЕЦ.

Світло буде: Україна отримала від США потужну газову турбіну

Читайте також: