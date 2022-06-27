Чи варто зараз купувати житло в Києві та на які ціни слід очікувати

Чи варто зараз купувати житло в Києві та на які ціни слід очікувати

У Києві ринок нерухомості почав активно працювати на початку травня, коли почали працювати реєстри. Угод укладають небагато, пропозиції з'являються, їх стає все більше і більше.

Покупець очікує зниження цін на квартири, але продавець не поспішає їх знижувати. Ситуація зараз нагадує перетягування канату.

Про це розповів президент Асоціації нерухомості України Юрій Піта в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Це, мабуть, психологічний момент. Вони (продавці - ред.) не готові знижувати. Вірять, що покупець зможе купити по тій ціні, яка заявляється продавцем", - пояснив він.

За словами Піти, зараз на ринку перевага у покупця. Ціна на квартиру може бути фактично нижчою, ніж вона вказана в оголошенні.

"Зараз ринок покупця все ж таки. Люди купують. Що відбувається. Є певна заявлена вартість. Я прихожу, кажу, що в мене є така сума коштів, готовий купити хоч завтра. Думайте. Продавець аналізує, думає і погоджується на умови покупця. Вони торгуються", - розповів експерт з нерухомості.

Піта підкреслив, що покупець все ж таки споживач сьогодні, а не інвестор.

"І ви обрали квартиру саме таку, яка вам підходить. Аналізувати чи вона подешевшає, ця квартира, напевно, не на часі. Ви зараз можете подумати, що подешевшає, почекати місяць-два. А потім просто цього об'єкта не буде, треба буде шукати інший. А він не так підходить. Ви ж обираєте собі комфорт, не тільки ціну", - вважає експерт.

Піта прогнозує, що цей умовний "канат" у Києві та в Одесі перетягне на себе покупець, і саме він буде диктувати умови. Імовірно, до кінця літа 2022 року ситуація з цінами буде більш-менш зрозуміла.

Нагадаємо, війна в Україні стала нищівною для ринку нерухомості. Він майже зупинився не лише через руйнування, а й надвисокий рівень невизначеності. Тому попиту на новобудови, зокрема в Києві, майже немає. Інвестори готові купувати житло за деяких умов.

Чи варто зараз купувати житло та на які ціни слід очікувати – Юрій Піта

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