Чи варто мешканцям столиці боятися холерної палички у воді: у "Київводоканалі" дали відповідь

Поширена інформація про нібито холерну паличку у воді не відповідає дійсності, запевняють фахівці.

У Мережі розповсюджується фейк про можливий спалах холери через холерну паличку у воді в Києві. Таке повідомлення вже поширилося пабліками та чатами. У дописах зазначається, що навіть чистити зуби та мити фрукти і овочі необхідно виключно кип'яченою водою. Як повідомляє "Київводоканал", ця інформація не відповідає дійсності.

Якість питної води в Києві контролюється за встановленими показниками епідемічної безпеки та санітарно-хімічними нормами безпечності.

За результатами лабораторних досліджень, якість питної води централізованої системи водопостачання Києва відповідає чинним нормативним вимогам Державних санітарних правил і норм (ДСанПіН). Відхилень від чинних ДСанПіН наразі немає. Питна вода безпечна за епідемічними показниками та не шкодить здоров’ю людини.

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Зазначається, що інформація про якість води поверхневих джерел водопостачання та питної води в розподільчих мережах Києва щодня публікується на офіційному сайті "Київводоканалу" та сторінці у Facebook. У КМДА закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, на днях міністр внутрішніх справ Ігор Клименок повідомив, що, незважаючи на наслідки підриву Каховської ГЕС, Дніпро повертається у своє русло.

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