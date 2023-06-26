Чи варто мешканцям столиці боятися холерної палички у воді: у "Київводоканалі" дали відповідь

Поширена інформація про нібито холерну паличку у воді не відповідає дійсності, запевняють фахівці.
У Мережі розповсюджується фейк про можливий спалах холери через холерну паличку у воді в Києві. Таке повідомлення вже поширилося пабліками та чатами. У дописах зазначається, що навіть чистити зуби та мити фрукти і овочі необхідно виключно кип'яченою водою. Як повідомляє "Київводоканал", ця інформація не відповідає дійсності.
Якість питної води в Києві контролюється за встановленими показниками епідемічної безпеки та санітарно-хімічними нормами безпечності.
За результатами лабораторних досліджень, якість питної води централізованої системи водопостачання Києва відповідає чинним нормативним вимогам Державних санітарних правил і норм (ДСанПіН). Відхилень від чинних ДСанПіН наразі немає. Питна вода безпечна за епідемічними показниками та не шкодить здоров’ю людини.
Зазначається, що інформація про якість води поверхневих джерел водопостачання та питної води в розподільчих мережах Києва щодня публікується на офіційному сайті "Київводоканалу" та сторінці у Facebook. У КМДА закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації.
Нагадаємо, на днях міністр внутрішніх справ Ігор Клименок повідомив, що, незважаючи на наслідки підриву Каховської ГЕС, Дніпро повертається у своє русло.
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