Чи уникне Київ локдауну в 2021 році: Кличко озвучив "оптимістичний" прогноз

Чи уникне Київ локдауну в 2021 році: Кличко озвучив "оптимістичний" прогноз

Кличко запевняє, що Київ готовий до боротьби з коронавірусом.

Київ може уникнути запровадження нового локдауну в 2021 році, попри збільшення захворюваності на COVID-19.

Про це міський голова української столиці Віталій Кличко заявив в етері "Свободи слова" на ICTV.

За його словами, хоча Київ є містом із найбільшою концентрацією людей, міська влада дивиться на ситуацію "оптимістично".

"Київ на сьогодні є лідером вакцинації в Україні, - вказав мер. - Вакциновано вже понад 1,6 млн людей. Половина з них - понад 800 тис. - щеплені двома дозами препарату від коронавірусу".

Кличко зауважив, що 98% пацієнтів з COVID-19, які зараз перебувають у столичних лікарнях, досі не вакцинувалися. Водночас він запевнив, що Київ готовий до боротьби з пандемією.

"Наразі в столиці оснащено понад 4,5 тис. ліжок, медики забезпечені всім необхідним, є 490 апаратів ШВЛ", - розповів міський голова, додавши, що охочі можуть вакцинуватися будь-яким з чотирьох препаратів, зокрема Oxford/AstraZeneca, Pfizer, Moderna і CoronaVac.

Раніше Кличко повідомляв, що столична влада готується до "різних можливих варіантів". "Сьогодні головна умова для уникнення суворого локдауну - вакцинація", - наголошував він.

Тим часом Чернівецька, Тернопільська, Волинська та Закарпатська області можуть потрапити до "червоної" зони карантину через високий рівень захворюваності і госпіталізацій.

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