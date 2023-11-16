Чи справді в Києві – спалах скарлатини: що кажуть у МОЗ

Динаміка захворювання на скарлатину в Києві не вказує на спалах. Медики зареєстрували лише поодинокі випадки у різних групах та класах.

Про це у Міністерстві охорони здоров’я України повідомили 16 листопада.

Скарлатина в Києві

За даними МОЗ, за 10 місяців 2023 року в Києві було зареєстровано 375 випадків скарлатини. 372 хворих – це діти віком до 17 років. Найбільше хворіли діти, які відвідують дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади.

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"Поодинокі випадки були зареєстровані у різних групах та класах та є характерними серед захворювань, які щороку реєструють на території країни. Протиепідемічні заходи у школах посилено. Фахівці столичного ЦКПХ провели епідрозслідування випадків: зокрема, огляд кола контактних осіб та інформування навчальних закладів щодо протиепідемічних заходів", – йдеться в заяві міністерства.

Там наголосили, що наразі динаміка захворювання в Києві не вказує на спалах скарлатини.

У МОЗ звернули увагу, що 2019 року в Києві було зафіксовано 1996 випадків скарлатини, а 2020 – 656.

У відомстві додали, що у країнах із помірно холодним і вологим кліматом, як в Україні, випадки захворювання здебільшого реєструють восени і взимку.

Скарлатина – симптоми

Скарлатина – це гостре інфекційне захворювання. Воно починається раптово і проявляється ураженням мигдаликів ротоглотки та характерним висипом. У хворого на скарлатину розвивається ангіна, язик спершу біліє, а до четвертого дня захворювання стає яскраво-червоним. На шкірі виникає висип у вигляді дрібних яскраво-рожевих або червоних цяток, які часто сверблять.

Скарлатина може мати легкий, середній чи важкий перебіг. У разі легкої форми симптоми інтоксикації організму слабко виражені, блювота відсутня, є ангіна. У разі важкої форми початок хвороби супроводжує висока температура, блювота, інколи діарея. Можливі запаморочення, набряк мозку і навіть розвиток коми.

Переважно на скарлатину хворіють діти віком 1-9 років.

Хворим на скарлатину пацієнтам призначають курс антибіотиків. Якщо антибіотик не призначався, то протягом 21 дня повинна тривати ізоляція хворого.

Як передається скарлатина

Заразитися скарлатиною можна повітряно-краплинним шляхом – тобто під час кашлю, чхання і навіть розмови з інфікованою людиною.

Вакцини проти скарлатини не існує, однак після перенесеної хвороби в людини виробляється імунітет.

Що робити в разі підозри скарлатини / Фото: Міністерство охорони здоров’я України

Нагадаємо, 14 листопада ЗМІ заявили про начебто спалах скарлатини в Києві. Через це деякі школи перейшли на дистанційне навчання або оголосили карантин.

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