Чи працюватимуть пункти обігріву у Києві за відсутності надзвичайної ситуації: пояснення місцевої влади

Пункти обігріву у Києві працюватимуть цілодобово за умови, коли у місті буде надзвичайна ситуація з опаленням та іншими комунікаціями.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ".

Також читайте У ЗСУ розповіли, які війська і на які напрямки Росія кидає на Донбас

"Цілодобово пункт повинен працювати?... В мене тоді питання - вночі в нас дійсно існує комендантська година? Моє завдання надати всі сервіси в Києві, і ми робимо все що від нас залежить для того, щоб надати тепло, світло, водопостачання. І це є для нас ключовим пріоритетом", - сказав мер.

Кличко зауважив, що він дав завдання, щоб пункти обігріву працювали до 9 години вечора, щоб люди, які там працюють з ранку до вечора, мали можливість доїхати додому.

"Якщо буде надзвичайна ситуація — тоді ці пункти будуть працювати цілодобово", - пояснив він.

Як Київ житиме у разі блекауту

В разі надзвичайної ситуації столиця житиме і працюватиме, але в дуже складних умовах. У разі блекауту та повної відсутності внаслідок цього електропостачання в столиці на всіх маршрутах наземного транспорту працюватимуть автобуси. Проїзд буде безкоштовним.

Якщо будуть перебої з водопостачанням, то у столиці забезпечуватимуть систему резервних джерел отримання питної води. В першу чергу, це бюветні комплекси, більшість яких має можливість підключення до генераторів.

Щодо аптек та ветклінік, у разі повного знеструмлення Києва працюватиме мережа КП "Фармація". Вони забезпечені резервними джерелами живлення і можуть працювати за повної відсутності електропостачання.

Обід без бід: київська ініціатива, що годує людей безкоштовно

Читайте також: