Чи пов'язаний вибух, який чули в Києві, з пожежею у парку "Юність": в ДСНС розповіли

До приміщення літнього кінотеатру в парку Юність приїхали правоохоронці, пожежні та медики.

В соціальних мережах пишуть, що через вибух до приміщення літнього кінотеатру в парку Юність приїхали правоохоронці, пожежні та медики.

Як запевнили сайт ТСН.ua в ДСНС Києва, про вибух їм нічого невідомо.

"Приблизно годину тому, в приміщенні кінотеатру сталася пожежа. Там загорілося сміття на площі 5 квадратних метрів. Пожежу ліквідовано", - кажуть в ДСНС.

Додамо, що 19 березня ввечері мешканці Києва писали про вибух, який було чутно на правому березі столиці.

Також на початку лютого 2023-го в Києві на колишньому заводі пролунав вибух і спалахнула пожежа. Внаслідок цього четверо загинули. Відомо, що причиною вибуху міг стати газовий балон.

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