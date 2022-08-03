Чи потрібно повторно платити за проїзд після відбою повітряної тривоги: відповідь КМДА

Від 1 серпня у Києві з 1 серпня весь наземний транспорт зупинятиметься у разі повітряної тривоги. Як довго чекатиме він пасажирів після відбою повітряної тривоги, чи потрібно буде повторно платити — у матеріалі ТСН.ua

Місто закликає пасажирів користуватися укриттями та не залишатися на зупинках під час повітряної тривоги.

Як повідомляє КМДА порядок дій у разі повітряної тривоги такий:

Трамваї після отримання сигналу про повітряну тривогу довозитимуть пасажирів до найближчої зупинки, автобуси та тролейбуси – до найближчої зупинки або розширення проїжджої частини – «кишені».

Після відбою тривоги водій чекатиме пасажирів протягом 10 хвилин. Пасажири, які за цей час не встигнуть повернутися до транспортного засобу, зможуть скористатися наступним.

Сплачувати за проїзд повторно не треба в обох випадках. Контролери будуть попереджені про це та отримають відповідні інструкції.

КМДА закликає приватних перевізників дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги та також зараховувати пасажирам попередньо сплачений проїзд після відновлення руху.

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