Чи планується закриття перегону між станціями метро "Почайна" і "Тараса Шевченка": у КМДА дали чітку відповідь

Фахівці метрополітену ведуть постійний нагляд за станом тунельних споруд на всіх ділянках ліній метрополітену, особливо побудованих у складних інженерно-геологічних і гідро-геологічних умовах.

У Києві ділянка тунелів між станціями метро "Почайна" та "Тараса Шевченка" Оболонсько-Теремківської лінії потребує проведення планового ремонту, який виконають влітку наступного року. На час виконання робіт закриття перегону не планується.

Про це йдеться у повідомленні КМДА.

У "Київському метрополітені" звернулися до представників медіа із проханням не поширювати неправдиву інформацію.

У комунальному підприємстві зазначають, що фахівці метрополітену ведуть постійний нагляд за станом тунельних споруд на всіх ділянках ліній метрополітену, особливо побудованих у складних інженерно-геологічних і гідро-геологічних умовах.

Зазначимо, що станції "Почайна" і "Тараса Шевченка" відкрили одночасно – 19 грудня 1980 року. Глибина залягання цих станцій становить 6 метрів та 7 метрів відповідно.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "У КИЄВІ НОВІ ПРОБЛЕМИ З МЕТРО! Закривають нові станції?! Земля провалюється!".

Нагадаємо, між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" запрацював "човниковий" рух поїздів. Потяги на цій ділянці курсуватимуть з інтервалом 13 і 17 хвилин, залежно від напрямку руху.

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