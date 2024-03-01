Чи можливий новий російський наступ на Київ: пояснення очільника КМВА

Поки що у Росії також немає спроможностей та умов і для повторного нападу з території Білорусі.

Повторний наступ на Київ залишається незмінною стратегічною ціллю росіян.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua заявив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Щодо оборони столиці. Війна не закінчилася. Вона триває на всій території України, не тільки на фронті. Київ вже тривалий час не входить до зони бойових дій. Але ці роки війни навчили нас головного – ворог не відмовиться від своїх планів знищити Україну, а Київ є і буде пріоритетною ціллю №1 для противника. Досвід початку повномасштабного вторгнення довів, що небезпека може виникнути з будь-якого напряму. І, зокрема, з північного", - сказав він.

"На сьогодні наша розвідка та розвідка партнерів не фіксують створення ударних угрупувань, які могли б нести загрозу з північного напрямку. Ситуація стабільна та контрольована. Проте, повністю воєнну загрозу з північного напрямку ніхто не знімав. Тому обороні столиці постійно приділяється увага", - додав він.

Раніше розвідник повідомив, що заяви про загрозу нового наступу РФ на Харків, Київ, Чернігів чи Одесу – це дуже гарно пропрацьована інформаційно-психологічна атака ворога.

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