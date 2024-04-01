Чи може Росія знову піти на Київ: представник ТРО розповів, до чого треба готуватися (відео)

Росія – це країна, яка не має своєї історії, тому для них важливий Київ, і ми повинні готуватися, зазначив Олексій Фандецький.

Для Путіна дуже важливо захопити столицю України, тому не можна виключати повторного наступу росіян на Київ. І потрібно до цього готуватися.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив капітан 130-го батальйону 242-ї бригади Сил ТРО Олексій Фандецький із позивним "Фантом".

Фандецький зазначив, що Росія – це країна, яка не має своєї історії, "тому для них важливий Київ". За його словами, на сьогодні ніхто точно не може відповісти, чи такий наступ може повторитися.

Також читайте Йшли до окупантів з білою ганчіркою на швабрі: як жителі Київщини рятувалися від озвірілих росіян

"Чи це реально? Ми вже знаємо, що таке війна, коли вона несподівана. Ми повинні зараз готуватися. Теперішній Головнокомандувач ЗСУ побудував лінії оборони доволі потужні. Ми дякуємо Богу і нашому командуванню, керівництву країни, що ми на третій рік зробили те, що мали зробили відразу", – додав він.

Представник ТРО наголосив, що і такий варіант не можна виключати, бо Україна сьогодні воює не проти "чмобіків", а проти противника, який технологічно розвинутий і має хороше озброєння. Ворог організований – "це не терористи, які бігають і просто стріляють у повітря".

Водночас Фандецький зауважив, що в Україні є армія, яка має 10-річний досвід війни, а також згуртоване суспільство, яке підтримує армію.

"Столиця – це завжди мотиваційне місце, бо, втративши столицю, ми закінчуємо війну, потім ще може бути партизанська війна, але емоційно країна "просідає". Столиця є дуже важливою – це центр прийняття рішень", – пояснив він.

За словами "Фантома", у 2022 році весь світ побачив, що ми не здали столицю і навіть жартують, що українці "за допомогою швабр і віників" вибили росіян. Він також нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення в ТРО було близько 80% цивільних.

"Мене це лякало. Я казав командиру своєму: "Можна я піду в Ірпінь і помру красиво". Бо було важко зрозуміти, що можна зробити з новачками. Але це було круто, бо ці новачки просто поглинали все, як губки. Вчилися дуже швидко воювати. Тоді я зрозумів, як кадровий військовий, що коли людина хоче, то вона вчиться дуже швидко", – розповів він.

Фандецький додав, що ті, хто прийшли до ТРО на початку повномасштабного вторгнення, часто не розуміли, що робити з автоматами і тільки фотографувалися. Проте минув буквально місяць війни, і це вже були бійці ТРО, які дуже вміло захищали і звільняли Київщину разом з іншими підрозділами ЗСУ.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Мені там холодно! Боєць Олексій Фандецький - про жахіття Бучі та плани росіян піти на Київ вдруге

Нагадаємо, волонтер розповів про звірства росіян на Київщині.

Читайте провідні новини дня: