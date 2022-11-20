Чи може Київ повністю залишитися без електропостачання: у ДТЕК оцінили ризики

Теоретично відключення електрики в усьому Києві після чергового ракетного удару можливе, але така ймовірність низька.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі каналу Freedom.

“У нас є регіони вже, де немає світла. Давайте візьмемо Херсон. Поки ми його не відновимо, скільки часу для цього потрібно — місяць, два тижні. Перші 29 населених пунктів, де живуть 7-8 тисяч споживачів, отримали світло ще цього тижня. Це північ Херсонської області. Так світло буде повертатися далі — Берислав, Херсон, але на це потрібно більше часу. Далі Харківська область, яка була деокупована ще на початку вересня, там деякі райони ще досі не мають світла, а в нас уже 20 листопада. Тому що там важко забезпечити постачання туди електрики, потрібно відновити повністю зруйновані електромережі, чим ми зараз і займаємося. Чи може подібна ситуація статися, наприклад, у Києві? У Києві ймовірність така теоретична є, але ступінь цієї ймовірності низька”, — сказав він.

Сахарук повідомив, що Київ добре захищений системами протиповітряної оборони. На його думку, ситуація, коли в усій столиці одночасно пропаде світло малоймовірна.

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“У Києві, на відміну від таких регіональних систем, велика кількість систем введення електроенергії в Київ, велика кількість генерації в Києві. Тому теоретично, звісно, можливий такий удар по всіх цих об’єктах, чомусь раптом не спрацює ППО і буде одночасне вимкнення світла в усьому місті. Вірогідна така історія? Теоретично так. Але я думаю, що цей ризик можна прийняти. У нас є ППО в Києві, яка поліпшується, і останні атаки показали, що вона працює набагато краще, ніж було раніше. Ми багато чого зробили зі зміцнення об’єктів, і в нас уже є відновлені об’єкти і ті, що відновлюються”, — підсумував він.

Раніше у ДТЕК розповіли, як відбувається реанімація енергосистеми після обстрілів.

Загроза блекауту у Києві

Нагадаємо, видання The New York Times написало, що у разі повного виходу з ладу електромереж через атаки РФ близько 3 мільйонів мешканців Києва можуть тимчасово евакуювати.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що через ракетні обстріли росіян столиця може повністю залишитися без світла, води та зв'язку. Він наголосив, що місцева влада готується до ймовірного блекауту.

Пізніше мер заспокоїв киян і наголосив, що влада готується до різних сценаріїв, а блекаут і евакуація - найгірший з них

Центр протидії дезінформації пояснив, що чутки про евакуацію українців з великих міст у разі блекауту в країні - російська ІПсО (інформаційно-психологічна операція) для нагнітання паніки.

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